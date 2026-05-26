Health Scores: Rutherford County May 26, 2026

Michael Carpenter
health inspections

These are the health scores for May 19-26, 2026, in Rutherford County, with their most recent inspection scores. Some locations may be in multiple counties. Read more local health inspections here!

NameScoreAddressTypeDate
Amberton Community Pool98829 Green Meadow Lane Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Anthem at Creekside Apartments Pool98500 Noel Lane Smyrna TN 37167Swimming Pools05/20/2026
Arbor Brook Apartment Pool100350 Covenant Blvd. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Ashwood Cove Pool941211 Hazelwood St. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/19/2026
Ashwood Cove Pool 2981606 Tennessee Blvd. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/22/2026
Baymont Inn and Suites Pool982230 Armory Dr Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Best Western Swimming Pool100168 Chaffin Place. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Caracas Street Mobile100915 Robert Rose Dr Apt 310 Murfreesboro TN 37129Food Service05/21/2026
Carlton Landing Kiddie Pool936134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153Swimming Pools05/21/2026
Carlton Landing Pool896134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153Swimming Pools05/21/2026
Carrington Park Apt. Pool1002778 Rideout Ln. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/22/2026
Cason Estates Pool981650 Cason Ln Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/22/2026
Cedar Glade Brew House100906 Ridgely Rd Murfreesboro TN 37129Food Service05/20/2026
Cedar Glen Pool97206 Sue Ellen Dr La Vergne TN 37086Swimming Pools05/20/2026
Cedar Hills Neighborhood Pool96919 Green Valley Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Clarion Inn and Suites Outdoor Pool962227 Old Fort Pkwy Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Fairfield Inn & Suites Pool98810 Expo Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Fairway Meadows Townhomes Pool9693 Weakley Ln. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/22/2026
Golden Hour Creamery Cart1001316 Roxbury Ct Murfreesboro TN 37128Food Service05/26/2026
Grand Oak at Town Park Pool98110 Town Park Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools05/20/2026
Guatemalteca 2 Panaderia Y Restaurante995270 A Murfreesboro rd La Vergne TN 37086Food Service05/20/2026
Gwynn Farms Subdivision Pool100101 Dale Dr. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
Hidden River Estate Swimming Pool981461 Doc John's BLVD Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Hilton Garden Inn Pool981335 Conference center Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
HILTON GARDEN INN POOL SMYRNA NASHVILLE962631 Highwood Blvd Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
HILTON GARDEN INN SPA SMYRNA NASHVILLE922631 Highwood Blvd Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
King Crest Townhomes Pool98630 Windellwood Cir Smyrna TN 37167Swimming Pools05/22/2026
Kingwood Apartments Pool88118 Kingwood Dr. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Los dos Carales De Hidalgo Mobile Food Est991520 Molloy Ln Lot 6 Murfreesboro TN 37129Food Service05/20/2026
MAA Sam Ridley Pool961000 Colonade Dr. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
Magnolia Grove HOA Pool964003 Hon Dr Murfreesboro TN 37133Swimming Pools05/20/2026
MTSU Baseball Concession100Mtsu Murfreesboro TN 37132Food Service05/21/2026
MTSU Outdoor Recreation Pool1001500 Blue Raider Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/21/2026
MTSU Recreation Center Pool961500 Blue Raider Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/21/2026
MTSU Softball Concession Sta100MTSU Campus Murfreesboro TN 37130Food Service05/21/2026
MTSU Track Concessions99MTSU Campus Murfreesboro TN 37130Food Service05/21/2026
Muirwood HOA Pool932006 Oak Drive Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Nashville I-24 Campground Pool1001130 Rocky Fork Rd. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Nottingham Apt Pool981311 Greenland Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/22/2026
Pan Pilos Snacks Mobile1008901 Florence Rd Smyrna TN 37167Food Service05/19/2026
Parklight Townhome Pool96100 Madison Dr La Vergne TN 37086Swimming Pools05/22/2026
Residence Inn Pool981409 Conference Center Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Rock Spring Apartments Pool98600 Pasadena Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Rockvale Meadows Kiddie Pool1002224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153Swimming Pools05/22/2026
Rockvale Meadows Pool892224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153Swimming Pools05/21/2026
Rutherford Park Apts Pool94554 Agripark Drive Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Rutherford Pointe Apartment Pool961 Rutherford Point Circle La Vergne TN 37086Swimming Pools05/19/2026
Rutherford Woodlands Apt. Pool1001310 Rutherford Blvd. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/22/2026
Saratoga Park Pool100Saratoga Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/20/2026
Saratoga Park Wading Pool100Saratoga Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/20/2026
Savannah Ridge Kiddie Pool96398 Sayre Lane Murfreesboro TN 37127Swimming Pools05/20/2026
Savannah Ridge Pool98398 Sayre Ln Murfreesboro TN 37127Swimming Pools05/20/2026
Sleep Inn Pool96193 Chaffin Pl Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Smoothie King982818 Middle Tennessee Blvd. Murfreesboro TN 37130Food Service05/19/2026
Spring Creek HOA Main Pool973310 Brookberry Lane Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
St Andrews Apartments Pool100910 St. Andrews Dr. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Starbucks #118211804 Old Fort Pkwy Murfreesboro TN 37129Food Service05/22/2026
Stewart Springs Main Pool981319 Marathon Dr. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/19/2026
Stonebridge at Three Rivers982236 Bridgeway Street Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Summer Creek Pool902001 Madison Square Blvd. La Vergne TN 37086Swimming Pools05/20/2026
Taste Of China961730 W Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37129Food Service05/22/2026
The Cove at Center Point94910 Brown Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/22/2026
The Dutton Apartments Pool941345 Wenlon Dr Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/19/2026
The Moose Lodge 64598440 Rice Street Murfreesboro TN 37130Food Service05/19/2026
The Park @ Leigh Springs Pool98100 Ashton Cir. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
The Reserve Pool96700 Stone Mill Cir Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/19/2026
The Social Blue Apartments Pool1002707 S Rutherford Blvd Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/22/2026
TownPlace Suites Outdoor Pool1002708 Roby Corlew Ln Murfreesboro TN 37129Swimming Pools05/22/2026
Valleybrook Swimming Pool963212 Rift Drive Murfreesboro TN 37130Swimming Pools05/19/2026
Vetra Providence Pool981001 Mason Tucker Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools05/20/2026
Village Crest Apartment Pool100800 Needham Dr. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/22/2026
Village Lake Townhouse Kiddie Pool9693 Village Lake Dr. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Village Lake Townhouse Pool9293 Village Lake Dr. Smyrna TN 37167Swimming Pools05/19/2026
Vineyards Kiddie Pool98Woodbridge Ln Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
Vineyards Pool94Woodbridge Ln Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
Wako Japanese Cuisine99740 NW Broad St Murfreesboro TN 37129Food Service05/20/2026
Westlawn HOA Pool921009 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Weston Park Adult Pool963026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Weston Park Kiddie Pool963026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Weston Park Main Pool983026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools05/19/2026
Woodmont Hoa Pool865023 Bunker Ln Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026
Woodmont Townhome Amenity Pool884120 Grapevine Loop Smyrna TN 37167Swimming Pools05/21/2026

According to the health department’s latest available information, here are the scores. Department of Health environmental specialists inspect every establishment where food and beverages are prepared and served at least twice a year.

Food service establishments are required to post their most recent inspection report in a prominent location where it can be seen by the public. Inspection reports are also available for review at Tennessee’s county health department locations.

Should a food safety concern be observed during a visit to a food service establishment in Tennessee, please contact Restaurant Complaint/Foodborne Illness Hotline 800-293-8228.

