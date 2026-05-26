Health Scores: Rutherford County May 26, 2026

These are the health scores for May 19-26, 2026, in Rutherford County, with their most recent inspection scores. Some locations may be in multiple counties. Read more local health inspections here!
|Name
|Score
|Address
|Type
|Date
|Amberton Community Pool
|98
|829 Green Meadow Lane Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Anthem at Creekside Apartments Pool
|98
|500 Noel Lane Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Arbor Brook Apartment Pool
|100
|350 Covenant Blvd. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Ashwood Cove Pool
|94
|1211 Hazelwood St. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Ashwood Cove Pool 2
|98
|1606 Tennessee Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Baymont Inn and Suites Pool
|98
|2230 Armory Dr Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Best Western Swimming Pool
|100
|168 Chaffin Place. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Caracas Street Mobile
|100
|915 Robert Rose Dr Apt 310 Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/21/2026
|Carlton Landing Kiddie Pool
|93
|6134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Carlton Landing Pool
|89
|6134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Carrington Park Apt. Pool
|100
|2778 Rideout Ln. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Cason Estates Pool
|98
|1650 Cason Ln Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Cedar Glade Brew House
|100
|906 Ridgely Rd Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/20/2026
|Cedar Glen Pool
|97
|206 Sue Ellen Dr La Vergne TN 37086
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Cedar Hills Neighborhood Pool
|96
|919 Green Valley Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Clarion Inn and Suites Outdoor Pool
|96
|2227 Old Fort Pkwy Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Fairfield Inn & Suites Pool
|98
|810 Expo Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Fairway Meadows Townhomes Pool
|96
|93 Weakley Ln. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Golden Hour Creamery Cart
|100
|1316 Roxbury Ct Murfreesboro TN 37128
|Food Service
|05/26/2026
|Grand Oak at Town Park Pool
|98
|110 Town Park Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Guatemalteca 2 Panaderia Y Restaurante
|99
|5270 A Murfreesboro rd La Vergne TN 37086
|Food Service
|05/20/2026
|Gwynn Farms Subdivision Pool
|100
|101 Dale Dr. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Hidden River Estate Swimming Pool
|98
|1461 Doc John's BLVD Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Hilton Garden Inn Pool
|98
|1335 Conference center Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|HILTON GARDEN INN POOL SMYRNA NASHVILLE
|96
|2631 Highwood Blvd Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|HILTON GARDEN INN SPA SMYRNA NASHVILLE
|92
|2631 Highwood Blvd Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|King Crest Townhomes Pool
|98
|630 Windellwood Cir Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Kingwood Apartments Pool
|88
|118 Kingwood Dr. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Los dos Carales De Hidalgo Mobile Food Est
|99
|1520 Molloy Ln Lot 6 Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/20/2026
|MAA Sam Ridley Pool
|96
|1000 Colonade Dr. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Magnolia Grove HOA Pool
|96
|4003 Hon Dr Murfreesboro TN 37133
|Swimming Pools
|05/20/2026
|MTSU Baseball Concession
|100
|Mtsu Murfreesboro TN 37132
|Food Service
|05/21/2026
|MTSU Outdoor Recreation Pool
|100
|1500 Blue Raider Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/21/2026
|MTSU Recreation Center Pool
|96
|1500 Blue Raider Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/21/2026
|MTSU Softball Concession Sta
|100
|MTSU Campus Murfreesboro TN 37130
|Food Service
|05/21/2026
|MTSU Track Concessions
|99
|MTSU Campus Murfreesboro TN 37130
|Food Service
|05/21/2026
|Muirwood HOA Pool
|93
|2006 Oak Drive Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Nashville I-24 Campground Pool
|100
|1130 Rocky Fork Rd. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Nottingham Apt Pool
|98
|1311 Greenland Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Pan Pilos Snacks Mobile
|100
|8901 Florence Rd Smyrna TN 37167
|Food Service
|05/19/2026
|Parklight Townhome Pool
|96
|100 Madison Dr La Vergne TN 37086
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Residence Inn Pool
|98
|1409 Conference Center Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Rock Spring Apartments Pool
|98
|600 Pasadena Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Rockvale Meadows Kiddie Pool
|100
|2224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Rockvale Meadows Pool
|89
|2224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Rutherford Park Apts Pool
|94
|554 Agripark Drive Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Rutherford Pointe Apartment Pool
|96
|1 Rutherford Point Circle La Vergne TN 37086
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Rutherford Woodlands Apt. Pool
|100
|1310 Rutherford Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Saratoga Park Pool
|100
|Saratoga Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Saratoga Park Wading Pool
|100
|Saratoga Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Savannah Ridge Kiddie Pool
|96
|398 Sayre Lane Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Savannah Ridge Pool
|98
|398 Sayre Ln Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Sleep Inn Pool
|96
|193 Chaffin Pl Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Smoothie King
|98
|2818 Middle Tennessee Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Food Service
|05/19/2026
|Spring Creek HOA Main Pool
|97
|3310 Brookberry Lane Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|St Andrews Apartments Pool
|100
|910 St. Andrews Dr. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Starbucks #11821
|1804 Old Fort Pkwy Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/22/2026
|Stewart Springs Main Pool
|98
|1319 Marathon Dr. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Stonebridge at Three Rivers
|98
|2236 Bridgeway Street Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Summer Creek Pool
|90
|2001 Madison Square Blvd. La Vergne TN 37086
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Taste Of China
|96
|1730 W Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/22/2026
|The Cove at Center Point
|94
|910 Brown Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/22/2026
|The Dutton Apartments Pool
|94
|1345 Wenlon Dr Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/19/2026
|The Moose Lodge 645
|98
|440 Rice Street Murfreesboro TN 37130
|Food Service
|05/19/2026
|The Park @ Leigh Springs Pool
|98
|100 Ashton Cir. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|The Reserve Pool
|96
|700 Stone Mill Cir Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/19/2026
|The Social Blue Apartments Pool
|100
|2707 S Rutherford Blvd Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/22/2026
|TownPlace Suites Outdoor Pool
|100
|2708 Roby Corlew Ln Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Valleybrook Swimming Pool
|96
|3212 Rift Drive Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Vetra Providence Pool
|98
|1001 Mason Tucker Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/20/2026
|Village Crest Apartment Pool
|100
|800 Needham Dr. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/22/2026
|Village Lake Townhouse Kiddie Pool
|96
|93 Village Lake Dr. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Village Lake Townhouse Pool
|92
|93 Village Lake Dr. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Vineyards Kiddie Pool
|98
|Woodbridge Ln Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Vineyards Pool
|94
|Woodbridge Ln Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Wako Japanese Cuisine
|99
|740 NW Broad St Murfreesboro TN 37129
|Food Service
|05/20/2026
|Westlawn HOA Pool
|92
|1009 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Weston Park Adult Pool
|96
|3026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Weston Park Kiddie Pool
|96
|3026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Weston Park Main Pool
|98
|3026 Haviland Way. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools
|05/19/2026
|Woodmont Hoa Pool
|86
|5023 Bunker Ln Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
|Woodmont Townhome Amenity Pool
|88
|4120 Grapevine Loop Smyrna TN 37167
|Swimming Pools
|05/21/2026
According to the health department’s latest available information, here are the scores. Department of Health environmental specialists inspect every establishment where food and beverages are prepared and served at least twice a year.
Food service establishments are required to post their most recent inspection report in a prominent location where it can be seen by the public. Inspection reports are also available for review at Tennessee’s county health department locations.
Should a food safety concern be observed during a visit to a food service establishment in Tennessee, please contact Restaurant Complaint/Foodborne Illness Hotline 800-293-8228.
