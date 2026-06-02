Health Scores: Rutherford County June 2, 2026

These are the health scores for May 26 to June 2, 2026, in Rutherford County, with their most recent inspection scores. Some locations may be in multiple counties. Read more local health inspections here!
|Name
|Score
|Address
|Type
|Date
|101 Depot Pool
|92
|101 S. Lowry St. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|1540 Place Apartment Pool
|100
|1540 New Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|2762 Residences Pool
|94
|1638 Water St Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Abbington At Stones River Pool
|92
|1335 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Albion at Murfreesboro Pool
|88
|285 N. Rutherford Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Alder Terrace Apts Pool
|100
|2426 Main St. Alder Terrace Apts Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|Annandale Apartments Pool
|86
|1307 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Annie's SnoBiz Mobile Food Est
|100
|2629 Chesterfield Court Murfreesboro TN 37129
|Food Service Routine
|05/27/2026
|Ashwood Cove Pool
|98
|1211 Hazelwood St. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/26/2026
|Asuka Hibachi &Buffet
|65
|645 Presidents Place. Smyrna TN 37167
|Food Service Routine
|06/01/2026
|Baymont by Wyndham Pool
|100
|109 Enterprise Blvd La Vergne TN 37086
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Bloomsbury Farm LLC
|100
|9398 Del Thomas Road Smyrna TN 37167
|Organized Campgrounds Routine
|05/26/2026
|Breckenridge Pool
|99
|1631 Breckenridge Dr Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Breckenridge Pool #2
|98
|1631 Breckenridge Dr Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Camp YI
|98
|599 Jones Mill Rd. La Vergne TN 37086
|Organized Campgrounds Routine
|05/27/2026
|Camp YI Food Service
|100
|599 Jones Mill Rd. La Vergne TN 37086
|Food Service Routine
|05/27/2026
|Camp YI Pool
|96
|599 Jones Mill Rd La Vergne TN 37086
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Carlton Landing Pool
|97
|6134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|Carriage Park Condo Pool
|100
|789 E Northfield Blvd Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/27/2026
|Cedar Stone Concession (Smyrna Youth Baseball League)
|100
|3639 Morton Ln Smyrna TN 37167
|Food Service Routine
|05/28/2026
|Chariot Pointe Pool
|85
|1710 E. Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Chelsea Place I Main Pool
|96
|805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Chelsea Place II Pool
|100
|805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Chelsea Place III Pool
|96
|805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|City Edge Flats Pool
|86
|2435 Willowbrook Drive Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Cobalt Row Hot Tub
|98
|1955 Old Castle Rd Suite 100 Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Cobalt Row Pool
|98
|1955 Old Castle Rd Suite 100 Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Comfort Suites Pool
|98
|226 Thompson Ln Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Comfort Suites Spa
|98
|226 Thompson Ln Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Courtyard by Marriott Outdoor Pool
|92
|411 Potomac Pl Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Cross Creek at Murfreesboro Pool
|84
|490 Fortress BLVD Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Del Webb Harmony - Whirlpool
|96
|255 Legato Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Follow-Up
|06/02/2026
|Del Webb Harmony Outdoor Pool
|96
|255 Legato Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Complaint
|06/02/2026
|Econo Lodge Inn & Suites Pool
|98
|110 N. Thompson Ln Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Elan Smyrna Pool
|98
|200 Carriage House Drive Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Farmhouse Apartnments Pool
|97
|635 Lyons Farm Pkwy Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Forest Oaks II Pool
|98
|1003 E Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Fortress Grove Apts Pool
|96
|3920 Puckett Creek Crossing Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Golden Hour Creamery Cart
|100
|1316 Roxbury Ct Murfreesboro TN 37128
|Food Service Routine
|05/26/2026
|Griffith Park HOA
|92
|240 Tessa Grace Way Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Haynes Manor I
|92
|415 W Northfield Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Haynes Manor II
|92
|415 W Northfield Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Home2 Suites by Hilton Pool
|95
|960 Colonnade Dr Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Home2 Suites/Tru Pool
|96
|909 N Thompson Lane Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Honky Tonkin 'Bout Kitchen FSE
|93
|1 N Lowry St Smyrna TN 37167
|Food Service Routine
|05/29/2026
|Honky Tonkin 'Bout Upstairs Aux. Bar
|100
|1 N Lowry St Smyrna TN 37167
|Food Service Routine
|05/29/2026
|Imperial Gardens Apt. Pool
|100
|1 Imperial Blvd Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|Joe B Jackson Townhome Pool
|87
|1819 Streamsong Dr Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Kingwood Apartments Pool
|96
|118 Kingwood Dr. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|Maples Pool
|98
|5724 Iverson Drive Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Marco's Pizza #8094
|99
|1624 New Salem Hwy Suite D Murfreesboro TN 37128
|Food Service Follow-Up
|05/26/2026
|Marymont Springs Lazy River Pool
|90
|4435 Marymont Springs Blvd. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/02/2026
|Marymont Springs Pool
|96
|4435 Marymont Springs Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/02/2026
|Millsprings Townhomes Pool
|98
|1511 Gregory Mills Drive Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Muirwood HOA Pool
|88
|2006 Oak Drive Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/02/2026
|Northfield Ridge Pool
|100
|2032 Empress Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|06/01/2026
|OverRice Mobile
|100
|1455 Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130
|Food Service Routine
|06/01/2026
|Panther Creek Parc Pool
|98
|3625 Manson Pike Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Poplar Grove Townhome Pool
|98
|375 Heath Pl Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Preston at Hillwood Swimming Pool
|92
|210 Hillwood Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Primm Springs Kiddie Pool
|100
|3036 Tanglefoot Cove. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Primm Springs Pool
|100
|3036 Tanglefoot Cove. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Puckett Downs HOA Pool
|98
|4250 Prometheus Way Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Puckett Station Pool Main Pool
|100
|4239 Puckett Creek Crossing. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Puckett Station Wading Pool
|100
|4239 Puckett Creek Crossing. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Rikos Tacos Mobile Food Establishment
|99
|308 Providence Dr Lebanon TN 37087
|Food Service Routine
|06/02/2026
|River Landing HOA Pool
|98
|4917 Barnburgh Ln Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Rockvale Meadows Pool
|96
|2224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|RUCO Master Gardner Concessions
|100
|315 John R Rice Blvd Community Center Murfreesboro TN 37129
|Food Service Routine
|06/02/2026
|Rutherford Park Apts Pool
|98
|554 Agripark Drive Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Scottish Glen Pool
|95
|4244 Roxburghe Ct. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|06/02/2026
|Shawnee Homeowners Association-Pool
|94
|2522 Tomahawk Trace Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Sheffield Park Kiddie Pool
|96
|3504 Lantern LN Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Sheffield Park Pool
|92
|3504 Lantern LN Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Sleep Inn Pool
|100
|193 Chaffin Pl Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Sno-Ball Express Mobile Food Est
|100
|3004 Dusenburg Dr Christiana TN 37037
|Food Service Routine
|05/28/2026
|Southern Sammy's Mobile
|100
|1600 Callis Rd Lebanon TN 37090
|Food Service Routine
|05/26/2026
|Sports Com Outdoor Pool
|100
|2310 Memorial Blvd. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Springfield Apt Pool
|88
|3726 Manson Pike Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Staybridge Suites Pool
|86
|1233 Fortress BLVD Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|Sterling at Stonecrest Pool
|98
|400 Great Circle Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Stoneridge Farms Pool At Smyrna
|94
|400 Chaney Rd. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/29/2026
|Stones River Country Club Kiddie Pool
|98
|1830 Nw Broad St. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Stones River Country Club Pool
|98
|1830 Broad St. Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Stones River Country Club Pool Conc.
|100
|1830 Nw Broad St. Murfreesboro TN 37129
|Food Service Routine
|05/27/2026
|Taqueria Lopez Mobile Food Establishment 2
|99
|3014 Landview Dr Murfreesboro TN 37128
|Food Service Follow-Up
|05/27/2026
|The Banks at West Fork
|98
|1405 Riverwatch Ct. Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|The Cove at Center Point
|98
|910 Brown Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/26/2026
|The Dutton Apartments Pool
|98
|1345 Wenlon Dr Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|The Grove Pool
|100
|1320 Journey Dr. Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|The Parc at Murfreesboro Pool
|94
|3237 Memorial Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|06/01/2026
|The Puckered Shrimp Mobile
|99
|1706 Doolittle Rd Woodbury TN 37190
|Food Service Routine
|05/30/2026
|The Reserve at Harper's Point Pool
|90
|225 John Rice Blvd Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Three Rivers HOA Kiddie Pool
|96
|2719 Cason Lane Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Three Rivers HOA Pool
|100
|2719 Cason Lane Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Tim Hortons Lascassas
|99
|1911 Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130
|Food Service Routine
|05/27/2026
|Tiny Town Child Care
|Approval
|5260 Murfreesboro Rd La Vergne TN 37086
|Child Care Facilities Routine
|06/01/2026
|Tots' Spot Academy-Smyrna CC
|Approval
|200 Enon Springs Smyrna TN 37167
|Child Care Facilities Routine
|06/01/2026
|Tots' Spot Academy-Smyrna Food Svc
|100
|200 Enon Springs Rd. E Smyrna TN 37167
|Food Service Routine
|06/01/2026
|Town Center Current Channel
|98
|100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Town Center Lap Pool
|98
|100 Sam Ridley Pkwy. Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Town Center Play Pool
|98
|100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Town Center Tower Slide
|98
|100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Two J's Grill Restaurant
|95
|3242 Memorial Blvd Murfreesboro TN 37129
|Food Service Follow-Up
|06/01/2026
|Village at Elam Farms Pool
|96
|2945 Elam RD Murfreesboro TN 37127
|Swimming Pools Routine
|05/26/2026
|Villages Of Garrison Cove Kiddie Pool
|100
|2196 Aberdeen Cir Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Villages Of Garrison Cove Pool
|100
|2196 Aberdeen Cir Murfreesboro TN 37130
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Vintage Gateway
|94
|2107 Lothric Way Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Routine
|05/27/2026
|Westlawn HOA Pool
|96
|1009 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Follow-Up
|05/29/2026
|Windwood Amenity Center Pool
|100
|4322 Effie Seward Dr Murfreesboro TN 37129
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Wood Pointe HOA Pool
|93
|431 Spregan Way Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Woodgate Farms Pool
|96
|755 St. Andrews Dr. Apt 18-103 Murfreesboro TN 37128
|Swimming Pools Routine
|05/28/2026
|Woodmont Hoa Pool
|94
|5023 Bunker Ln Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
|Woodmont Townhome Amenity Pool
|96
|4120 Grapevine Loop Smyrna TN 37167
|Swimming Pools Follow-Up
|05/28/2026
According to the health department’s latest available information, here are the scores. Department of Health environmental specialists inspect every establishment where food and beverages are prepared and served at least twice a year.
Food service establishments are required to post their most recent inspection report in a prominent location where it can be seen by the public. Inspection reports are also available for review at Tennessee’s county health department locations.
Should a food safety concern be observed during a visit to a food service establishment in Tennessee, please contact Restaurant Complaint/Foodborne Illness Hotline 800-293-8228.
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