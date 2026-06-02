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Health Scores: Rutherford County June 2, 2026

By
Michael Carpenter
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health inspections

These are the health scores for May 26 to June 2, 2026, in Rutherford County, with their most recent inspection scores. Some locations may be in multiple counties. Read more local health inspections here!

NameScoreAddressTypeDate
101 Depot Pool92101 S. Lowry St. Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/28/2026
1540 Place Apartment Pool1001540 New Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
2762 Residences Pool941638 Water St Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine06/01/2026
Abbington At Stones River Pool921335 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine06/01/2026
Albion at Murfreesboro Pool88285 N. Rutherford Blvd. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/28/2026
Alder Terrace Apts Pool1002426 Main St. Alder Terrace Apts Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
Annandale Apartments Pool861307 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/29/2026
Annie's SnoBiz Mobile Food Est1002629 Chesterfield Court Murfreesboro TN 37129Food Service Routine05/27/2026
Ashwood Cove Pool981211 Hazelwood St. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/26/2026
Asuka Hibachi &Buffet65645 Presidents Place. Smyrna TN 37167Food Service Routine06/01/2026
Baymont by Wyndham Pool100109 Enterprise Blvd La Vergne TN 37086Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Bloomsbury Farm LLC1009398 Del Thomas Road Smyrna TN 37167Organized Campgrounds Routine05/26/2026
Breckenridge Pool991631 Breckenridge Dr Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Breckenridge Pool #2981631 Breckenridge Dr Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Camp YI98599 Jones Mill Rd. La Vergne TN 37086Organized Campgrounds Routine05/27/2026
Camp YI Food Service100599 Jones Mill Rd. La Vergne TN 37086Food Service Routine05/27/2026
Camp YI Pool96599 Jones Mill Rd La Vergne TN 37086Swimming Pools Routine06/01/2026
Carlton Landing Pool976134 Gladstone Avenue Rockvale TN 37153Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
Carriage Park Condo Pool100789 E Northfield Blvd Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/27/2026
Cedar Stone Concession (Smyrna Youth Baseball League)1003639 Morton Ln Smyrna TN 37167Food Service Routine05/28/2026
Chariot Pointe Pool851710 E. Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/27/2026
Chelsea Place I Main Pool96805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine06/01/2026
Chelsea Place II Pool100805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine06/01/2026
Chelsea Place III Pool96805 Bradyville Pike Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine06/01/2026
City Edge Flats Pool862435 Willowbrook Drive Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/28/2026
Cobalt Row Hot Tub981955 Old Castle Rd Suite 100 Murfreesboro TN 37127Swimming Pools Routine06/01/2026
Cobalt Row Pool981955 Old Castle Rd Suite 100 Murfreesboro TN 37127Swimming Pools Routine06/01/2026
Comfort Suites Pool98226 Thompson Ln Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Comfort Suites Spa98226 Thompson Ln Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Courtyard by Marriott Outdoor Pool92411 Potomac Pl Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/29/2026
Cross Creek at Murfreesboro Pool84490 Fortress BLVD Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/01/2026
Del Webb Harmony - Whirlpool96255 Legato Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Follow-Up06/02/2026
Del Webb Harmony Outdoor Pool96255 Legato Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Complaint06/02/2026
Econo Lodge Inn & Suites Pool98110 N. Thompson Ln Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Elan Smyrna Pool98200 Carriage House Drive Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine06/01/2026
Farmhouse Apartnments Pool97635 Lyons Farm Pkwy Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Forest Oaks II Pool981003 E Northfield Blvd. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/27/2026
Fortress Grove Apts Pool963920 Puckett Creek Crossing Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/01/2026
Golden Hour Creamery Cart1001316 Roxbury Ct Murfreesboro TN 37128Food Service Routine05/26/2026
Griffith Park HOA92240 Tessa Grace Way Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Haynes Manor I92415 W Northfield Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/26/2026
Haynes Manor II92415 W Northfield Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/26/2026
Home2 Suites by Hilton Pool95960 Colonnade Dr Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/26/2026
Home2 Suites/Tru Pool96909 N Thompson Lane Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Honky Tonkin 'Bout Kitchen FSE931 N Lowry St Smyrna TN 37167Food Service Routine05/29/2026
Honky Tonkin 'Bout Upstairs Aux. Bar1001 N Lowry St Smyrna TN 37167Food Service Routine05/29/2026
Imperial Gardens Apt. Pool1001 Imperial Blvd Smyrna TN 37167Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
Joe B Jackson Townhome Pool871819 Streamsong Dr Murfreesboro TN 37127Swimming Pools Routine05/26/2026
Kingwood Apartments Pool96118 Kingwood Dr. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
Maples Pool985724 Iverson Drive Murfreesboro TN 37127Swimming Pools Routine05/26/2026
Marco's Pizza #8094991624 New Salem Hwy Suite D Murfreesboro TN 37128Food Service Follow-Up05/26/2026
Marymont Springs Lazy River Pool904435 Marymont Springs Blvd. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/02/2026
Marymont Springs Pool964435 Marymont Springs Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/02/2026
Millsprings Townhomes Pool981511 Gregory Mills Drive Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/28/2026
Muirwood HOA Pool882006 Oak Drive Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/02/2026
Northfield Ridge Pool1002032 Empress Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up06/01/2026
OverRice Mobile1001455 Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130Food Service Routine06/01/2026
Panther Creek Parc Pool983625 Manson Pike Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine06/01/2026
Poplar Grove Townhome Pool98375 Heath Pl Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/28/2026
Preston at Hillwood Swimming Pool92210 Hillwood Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/28/2026
Primm Springs Kiddie Pool1003036 Tanglefoot Cove. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Primm Springs Pool1003036 Tanglefoot Cove. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Puckett Downs HOA Pool984250 Prometheus Way Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/01/2026
Puckett Station Pool Main Pool1004239 Puckett Creek Crossing. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/01/2026
Puckett Station Wading Pool1004239 Puckett Creek Crossing. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/01/2026
Rikos Tacos Mobile Food Establishment99308 Providence Dr Lebanon TN 37087Food Service Routine06/02/2026
River Landing HOA Pool984917 Barnburgh Ln Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Rockvale Meadows Pool962224 Salemwood Dr. Rockvale TN 37153Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
RUCO Master Gardner Concessions100315 John R Rice Blvd Community Center Murfreesboro TN 37129Food Service Routine06/02/2026
Rutherford Park Apts Pool98554 Agripark Drive Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Scottish Glen Pool954244 Roxburghe Ct. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine06/02/2026
Shawnee Homeowners Association-Pool942522 Tomahawk Trace Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/28/2026
Sheffield Park Kiddie Pool963504 Lantern LN Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/27/2026
Sheffield Park Pool923504 Lantern LN Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/27/2026
Sleep Inn Pool100193 Chaffin Pl Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Sno-Ball Express Mobile Food Est1003004 Dusenburg Dr Christiana TN 37037Food Service Routine05/28/2026
Southern Sammy's Mobile1001600 Callis Rd Lebanon TN 37090Food Service Routine05/26/2026
Sports Com Outdoor Pool1002310 Memorial Blvd. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Springfield Apt Pool883726 Manson Pike Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/29/2026
Staybridge Suites Pool861233 Fortress BLVD Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine06/01/2026
Sterling at Stonecrest Pool98400 Great Circle Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/27/2026
Stoneridge Farms Pool At Smyrna94400 Chaney Rd. Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/29/2026
Stones River Country Club Kiddie Pool981830 Nw Broad St. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Stones River Country Club Pool981830 Broad St. Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Stones River Country Club Pool Conc.1001830 Nw Broad St. Murfreesboro TN 37129Food Service Routine05/27/2026
Taqueria Lopez Mobile Food Establishment 2993014 Landview Dr Murfreesboro TN 37128Food Service Follow-Up05/27/2026
The Banks at West Fork981405 Riverwatch Ct. Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/28/2026
The Cove at Center Point98910 Brown Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/26/2026
The Dutton Apartments Pool981345 Wenlon Dr Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
The Grove Pool1001320 Journey Dr. Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
The Parc at Murfreesboro Pool943237 Memorial Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine06/01/2026
The Puckered Shrimp Mobile991706 Doolittle Rd Woodbury TN 37190Food Service Routine05/30/2026
The Reserve at Harper's Point Pool90225 John Rice Blvd Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/28/2026
Three Rivers HOA Kiddie Pool962719 Cason Lane Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/27/2026
Three Rivers HOA Pool1002719 Cason Lane Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/27/2026
Tim Hortons Lascassas991911 Lascassas Pike Murfreesboro TN 37130Food Service Routine05/27/2026
Tiny Town Child CareApproval5260 Murfreesboro Rd La Vergne TN 37086Child Care Facilities Routine06/01/2026
Tots' Spot Academy-Smyrna CCApproval200 Enon Springs Smyrna TN 37167Child Care Facilities Routine06/01/2026
Tots' Spot Academy-Smyrna Food Svc100200 Enon Springs Rd. E Smyrna TN 37167Food Service Routine06/01/2026
Town Center Current Channel98100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/27/2026
Town Center Lap Pool98100 Sam Ridley Pkwy. Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/27/2026
Town Center Play Pool98100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/27/2026
Town Center Tower Slide98100 Sam Ridley Pkwy. E Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/27/2026
Two J's Grill Restaurant953242 Memorial Blvd Murfreesboro TN 37129Food Service Follow-Up06/01/2026
Village at Elam Farms Pool962945 Elam RD Murfreesboro TN 37127Swimming Pools Routine05/26/2026
Villages Of Garrison Cove Kiddie Pool1002196 Aberdeen Cir Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/27/2026
Villages Of Garrison Cove Pool1002196 Aberdeen Cir Murfreesboro TN 37130Swimming Pools Routine05/27/2026
Vintage Gateway942107 Lothric Way Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Routine05/27/2026
Westlawn HOA Pool961009 Westlawn Blvd Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Follow-Up05/29/2026
Windwood Amenity Center Pool1004322 Effie Seward Dr Murfreesboro TN 37129Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Wood Pointe HOA Pool93431 Spregan Way Smyrna TN 37167Swimming Pools Routine05/28/2026
Woodgate Farms Pool96755 St. Andrews Dr. Apt 18-103 Murfreesboro TN 37128Swimming Pools Routine05/28/2026
Woodmont Hoa Pool945023 Bunker Ln Smyrna TN 37167Swimming Pools Follow-Up05/28/2026
Woodmont Townhome Amenity Pool964120 Grapevine Loop Smyrna TN 37167Swimming Pools Follow-Up05/28/2026

According to the health department’s latest available information, here are the scores. Department of Health environmental specialists inspect every establishment where food and beverages are prepared and served at least twice a year.

Food service establishments are required to post their most recent inspection report in a prominent location where it can be seen by the public. Inspection reports are also available for review at Tennessee’s county health department locations.

Should a food safety concern be observed during a visit to a food service establishment in Tennessee, please contact Restaurant Complaint/Foodborne Illness Hotline 800-293-8228.

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