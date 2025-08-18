Everything New Coming to Hulu September 2025

By
Michael Carpenter
-
0
37

Get ready for an action-packed September! From classic films making their debut to exciting new releases, here’s your complete guide to what’s hitting the screens on Hulu for September 2025.

September 1, 2025

  • America’s Next Top Model: Complete Season 16
  • Amsterdam (2022)
  • The Bob’s Burgers Movie (2022)
  • Breaking Up (1997)
  • Call Me By Your Name En Español (2017)
  • Call Me By Your Name (2017)
  • Clueless En Español (1995)
  • Clueless (1995)
  • Devil’s Due (2014)
  • Donnie Darko (Theatrical Cut) (2001)
  • Evil Dead Rise En Español (2023)
  • Evil Dead Rise (2023)
  • Finding Forrester En Español (2000)
  • Finding Forrester (2000)
  • The 40 Year-Old Virgin (2005)
  • Gandhi En Español (1982)
  • Gandhi (1982)
  • How To Train Your Dragon (2010)
  • How To Train Your Dragon 2 (2014)
  • I Am Number Four (2011)
  • Invincible (2006)
  • Jennifer’s Body (2009)
  • John Tucker Must Die (2006)
  • Juno (2007)
  • Just Married (2003)
  • Kingsman: The Secret Service (2015)
  • Mean Girls (2004)
  • The Meg En Español (2018)
  • The Meg (2018)
  • The Meg 2: The Trench En Español (2023)
  • The Meg 2: The Trench (2023)
  • Mrs. Doubtfire (1993)
  • Need For Speed (2014)
  • Never Let Me Go (2010)
  • Night At The Museum (2006)
  • Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian (2009)
  • Night At The Museum: Secret Of The Tomb (2014)
  • The Nun II En Español (2023)
  • The Nun II (2023)
  • Nosso Lar 2: Os Mensageiros (2024)
  • Pearl Harbor (2001)
  • Roll Bounce (2005)
  • See How They Run (2022)
  • She’s The Man (2006)
  • Space Jam En Español (1996)
  • Space Jam (1996)
  • The School Of Rock En Español (2003)
  • The School Of Rock (2003)
  • Trap En Español (2024)
  • Trap (2024)
  • World War Z En Español (2013)
  • World War Z (2013)

September 2, 2025

  • Betrayal: Complete Season 3
  • Hannah Montana: The Movie (2009)
  • The New Boy (2023)

September 3, 2025

  • Avatar: The Last Airbender (2010)
  • The Mummy (1999)
  • The Mummy Returns (2001)

September 4, 2025

  • The Nun (2018)

September 5, 2025

  • Fast Five (2011)
  • Fast & Furious 6 (2013)
  • The Fast And The Furious (2001)
  • The Fast And The Furious: Tokyo Drift (2006)
  • Fast & Furious (2009)
  • Furious 7 (2015)
  • The Fate Of The Furious (2017)
  • F9: The Fast Saga (2021)
  • Fast X (2023)

September 9, 2025

  • Abigail (2024)
  • Alien: Romulus (2024)

September 10, 2025

  • Hillbilly Elegy (2020)

September 11, 2025

  • The Ugly Truth (2009)

September 12, 2025

  • Blink Twice (2024)

September 13, 2025

  • It Ends With Us (2024)

September 15, 2025

  • Beetlejuice (1988)
  • Beetlejuice Beetlejuice (2024)

September 16, 2025

  • Speak No Evil (2024)

September 17, 2025

  • Twisters (2024)

September 18, 2025

  • Deadpool & Wolverine (2024)

September 19, 2025

  • Young Sheldon: Complete Season 7
  • Bad Boys: Ride Or Die (2024)

September 21, 2025

  • The Wild Robot (2024)

September 22, 2025

  • Transformers One (2024)

September 23, 2025

  • My Old Ass (2024)

September 24, 2025

  • Megalopolis (2024)

September 25, 2025

  • The Substance (2024)

September 26, 2025

  • Woman Of The Hour (2024)
  • Azrael (2024)

September 27, 2025

  • Saturday Night (2024)

September 29, 2025

  • Joker: Folie À Deux (2024)

September 30, 2025

  • White Bird (2024)

