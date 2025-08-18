Everything New Coming to Hulu September 2025

Get ready for an action-packed September! From classic films making their debut to exciting new releases, here’s your complete guide to what’s hitting the screens on Hulu for September 2025.
September 1, 2025
- America’s Next Top Model: Complete Season 16
- Amsterdam (2022)
- The Bob’s Burgers Movie (2022)
- Breaking Up (1997)
- Call Me By Your Name En Español (2017)
- Call Me By Your Name (2017)
- Clueless En Español (1995)
- Clueless (1995)
- Devil’s Due (2014)
- Donnie Darko (Theatrical Cut) (2001)
- Evil Dead Rise En Español (2023)
- Evil Dead Rise (2023)
- Finding Forrester En Español (2000)
- Finding Forrester (2000)
- The 40 Year-Old Virgin (2005)
- Gandhi En Español (1982)
- Gandhi (1982)
- How To Train Your Dragon (2010)
- How To Train Your Dragon 2 (2014)
- I Am Number Four (2011)
- Invincible (2006)
- Jennifer’s Body (2009)
- John Tucker Must Die (2006)
- Juno (2007)
- Just Married (2003)
- Kingsman: The Secret Service (2015)
- Mean Girls (2004)
- The Meg En Español (2018)
- The Meg (2018)
- The Meg 2: The Trench En Español (2023)
- The Meg 2: The Trench (2023)
- Mrs. Doubtfire (1993)
- Need For Speed (2014)
- Never Let Me Go (2010)
- Night At The Museum (2006)
- Night At The Museum: Battle Of The Smithsonian (2009)
- Night At The Museum: Secret Of The Tomb (2014)
- The Nun II En Español (2023)
- The Nun II (2023)
- Nosso Lar 2: Os Mensageiros (2024)
- Pearl Harbor (2001)
- Roll Bounce (2005)
- See How They Run (2022)
- She’s The Man (2006)
- Space Jam En Español (1996)
- Space Jam (1996)
- The School Of Rock En Español (2003)
- The School Of Rock (2003)
- Trap En Español (2024)
- Trap (2024)
- World War Z En Español (2013)
- World War Z (2013)
September 2, 2025
- Betrayal: Complete Season 3
- Hannah Montana: The Movie (2009)
- The New Boy (2023)
September 3, 2025
- Avatar: The Last Airbender (2010)
- The Mummy (1999)
- The Mummy Returns (2001)
September 4, 2025
- The Nun (2018)
September 5, 2025
- Fast Five (2011)
- Fast & Furious 6 (2013)
- The Fast And The Furious (2001)
- The Fast And The Furious: Tokyo Drift (2006)
- Fast & Furious (2009)
- Furious 7 (2015)
- The Fate Of The Furious (2017)
- F9: The Fast Saga (2021)
- Fast X (2023)
September 9, 2025
- Abigail (2024)
- Alien: Romulus (2024)
September 10, 2025
- Hillbilly Elegy (2020)
September 11, 2025
- The Ugly Truth (2009)
September 12, 2025
- Blink Twice (2024)
September 13, 2025
- It Ends With Us (2024)
September 15, 2025
- Beetlejuice (1988)
- Beetlejuice Beetlejuice (2024)
September 16, 2025
- Speak No Evil (2024)
September 17, 2025
- Twisters (2024)
September 18, 2025
- Deadpool & Wolverine (2024)
September 19, 2025
- Young Sheldon: Complete Season 7
- Bad Boys: Ride Or Die (2024)
September 21, 2025
- The Wild Robot (2024)
September 22, 2025
- Transformers One (2024)
September 23, 2025
- My Old Ass (2024)
September 24, 2025
- Megalopolis (2024)
September 25, 2025
- The Substance (2024)
September 26, 2025
- Woman Of The Hour (2024)
- Azrael (2024)
September 27, 2025
- Saturday Night (2024)
September 29, 2025
- Joker: Folie À Deux (2024)
September 30, 2025
- White Bird (2024)
