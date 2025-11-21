Everything Coming to HBO Max in December 2025

Get ready for a packed month on HBO Max! December brings classic films, exciting new originals, live sports, and plenty of holiday entertainment. Here’s everything arriving on the streaming platform this December 2025.

December 1

  • 90 Day Fiancé: Happily Ever After: Pillow Talk, Season 9 (TLC)
  • Adult Swim Yule Log (Adult Swim)
  • Adult Swim Yule Log 2: Branchin’ Out (Adult Swim)
  • Atomic Blonde
  • Battle of the Sexes
  • Bright Leaf
  • Christmas with the Kranks
  • Dames
  • DeLorean
  • Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
  • Girls Trip
  • Gunsmoke in Tucson
  • Hidden Figures
  • I’ll See You in My Dreams (1952)
  • Illegal
  • Jim Thorpe: All-American
  • Jimmy the Gent
  • Key Largo
  • Kid Galahad
  • Larceny Inc.
  • Law of the Badlands
  • Little Caesar
  • Liz and the Blue Bird
  • Lu Over the Wall
  • Mad Men, Seasons 1-7
  • Mandalay
  • Millennium Actress
  • Mind Game
  • Miss Congeniality
  • Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
  • Mission to Moscow
  • My Dream is Yours
  • Ne Zha
  • Night and Day
  • Paul Anka: His Way (HBO Original)
  • Perfect Blue
  • Pierrot le fou
  • Racket Busters
  • Riffraff
  • Romance on the High Seas
  • Santa Fe Trail
  • Shin Godzilla (GKIDS)
  • Shining Victory
  • Shoeshine
  • Sing and Like It
  • Song of My City
  • Summer Wars
  • Table 19
  • Taking Woodstock
  • The Color Purple (1985)
  • The Colors Within
  • The Damned Don’t Cry
  • The Girl Who Leapt Through Time
  • The Goonies
  • The Matrimonial Bed
  • The Private Lives of Elizabeth and Essex
  • The Sea Wolf (1941)
  • The Seventh Victim
  • The Shop Around the Corner
  • They Won’t Believe Me
  • Tiny Furniture
  • Trouble Along the Way
  • Walk Softly, Stranger
  • Walk the Dark Street
  • Wedding Crashers
  • Wilson
  • Wolf Children
  • X-Men: First Class

December 2

  • Capital One MLB Open
  • Chopped: Volume 4, Season 63 (Food Network)
  • Hard Knocks: In Season with the NFC East (HBO Original)
  • New Orleans: Soul of a City (CNN Original Series)
  • “The Hidden Homeless,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)

December 3

  • Fixer to Fabulous, Season 7 (HGTV)

December 4

  • About Face, Season 1 (TLC)
  • Architecton (A24)
  • Cheap A$$ Beach Houses, Season 1 (HGTV)
  • Dunkman, Season 1
  • Dylan’s Playtime Adventures, Season 1D (Max Original)
  • It’s Never Over, Jeff Buckley (HBO Original)

December 5

  • Batwheels, Season 3A (Cartoon Network)
  • House Hunters International: Volume 9, Season 205 (HGTV)
  • House Hunters: Volume 10, Season 247 (HGTV)
  • The Family McMullen (2025)

December 7

  • The Christmas Showdown (OWN)

December 8

  • 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, Season 8 (TLC)

December 9

  • Bugs Bunny Builders, Season 2I (Cartoon Network)
  • Fixer Upper: Colorado Mountain House (Magnolia Network)

December 11

  • Wizkid: Long Live Lagos (HBO Original)

December 12

  • Sarah Squirm: Live + In the Flesh (HBO Original)
  • Spinal Tap II: The End Continues
  • Stolen Children (HBO Original)
  • This Is Spinal Tap

December 13

  • Vantara: Sanctuary Stories, Season 1 (Animal Planet)

December 14

  • Toad and Friends, Season 1D
  • Very Merry Mystery (OWN)

December 15

  • Assassination in the Valley of the Kings (Discovery)
  • The Bold Type, Seasons 1-5
  • Tony Shalhoub Breaking Bread (CNN Original Series)
  • Truck U, Season 21
  • White House Christmas (HGTV)

December 16

  • The Secrets We Bury (ID)
  • “MisinfoNation: White Genocide,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)

December 17

  • Obsession: The Murder of a Beauty Queen (HBO Original)

December 18

  • Counting Crows: Have You Seen Me Lately? (HBO Original)
  • Saving Yellowstone with Dennis Quaid, Season 1 (Animal Planet)

December 19

  • House Hunters: Volume 10, Season 248 (HGTV)
  • Teen Titans Go!, Season 9F (Cartoon Network)

December 20

  • Adult Swim’s The Elephant (Adult Swim)
  • Ne Zha II (A24)

December 21

  • Secrets in the Sand, Season 2 (Science)

December 22

  • Aztec Batman: Clash of Empires (2025)
  • The Last Captains, Season 1 (Discovery)

December 23

  • “The Exorcists,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)

December 24

  • Guy’s Grocery Games, Season 40 (Food Network)

December 25

  • Happy And You Know It (HBO Original)

December 26

  • Heaven (HBO Original)

December 27

  • Junk or Jackpot?, Season 1 (HGTV)

December 28

  • Home Reimagined, Season 1B (Magnolia Network)
  • My Pet Ate What!?, Season 1 (Animal Planet)

December 29

  • Celebrity IOU, Season 11 (HGTV)
  • Two Guys Garage, Season 24

December 31

  • Building Outside the Lines, Season 3 (Magnolia Network)

Live Sports in December

Live Sports available only on select plans. Plan availability varies by subscription provider. Blackouts may apply.

College Football Playoffs

December 20

  • CFP Game, 3:30 p.m. ET
  • CFP Game, 7:30 p.m. ET

U.S. Soccer

December 1

  • USWNT vs Italy, 7 p.m. ET

World Sevens Tournament

December 5

  • Session 1 Matches (4 Matches), 5 p.m. – 9 p.m. ET

December 6

  • Session 2 Matches (4 Matches), 11:10 a.m. – 3:30 p.m. ET
  • Session 3 Matches (4 Matches), 4:30 p.m. – 8:30 p.m. ET

December 7

  • Semi Final Matches (2 Matches), 11:30 a.m. – 2 p.m. ET
  • 3rd Place Match, 3 p.m. ET
  • Championship Match, 4:30 p.m. ET

NHL on TNT

December 3

  • Buffalo Sabres vs Philadelphia Flyers, 7:30 p.m. ET
  • Utah Mammoth vs Anaheim Ducks, 10 p.m. ET

December 9

  • Vegas Golden Knights vs New York Islanders, 7 p.m. ET
  • Colorado Avalanche vs Nashville Predators, 9:30 p.m. ET

December 10

  • New York Rangers vs Chicago Blackhawks, 7:30 p.m. ET
  • Los Angeles Kings vs Seattle Kraken, 10 p.m. ET

December 16

  • Edmonton Oilers vs Pittsburgh Penguins, 7 p.m. ET
  • Colorado Avalanche vs Seattle Kraken, 10 p.m. ET

December 17

  • Utah Mammoth vs Detroit Red Wings, 7:30 p.m. ET
  • New Jersey Devils vs Vegas Golden Knights, 10 p.m. ET

December 23

  • Pittsburgh Penguins vs Toronto Maple Leafs, 4 p.m. ET
  • Dallas Stars vs Detroit Red Wings, 6:30 p.m. ET
  • Philadelphia vs Chicago Blackhawks, 9 p.m. ET

College Basketball

Men’s Big East

  • December 1: St. Francis vs Xavier, 7 p.m. ET
  • December 2: Eastern Michigan vs Butler, 7 p.m. ET; Nicholls State vs Creighton, 9 p.m. ET
  • December 3: UMBC vs Georgetown, 8 p.m. ET
  • December 5: Cincinnati vs Xavier, 7:30 p.m. ET
  • December 6: Rhode Island vs Providence, 12 p.m. ET; Boise State vs Butler, 2 p.m. ET; Arkansas Pine Bluff vs Depaul, 9 p.m. ET
  • December 9: Brown vs Providence, 7:30 p.m. ET
  • December 12: Missouri State vs Xavier, 7 p.m. ET
  • December 13: Iona vs St. John’s, 12 p.m. ET; Providence vs Butler, 2 p.m. ET; Pittsburgh vs Villanova, 4:30 p.m. ET

Men’s Big 12

  • December 13: Santa Clara vs Arizona State, 7 p.m. ET
  • December 19: Abilene Christian vs BYU, 9:30 p.m. ET
  • December 21: Southern vs Baylor, 1 p.m. ET
  • December 28: Winthrop vs Texas Tech, 2 p.m. ET

Women’s Big East

  • December 28: Connecticut vs Butler, 4 p.m. ET; Creighton vs Georgetown, 6 p.m. ET

All Elite Wrestling (AEW) in December

  • December 3: AEW Dynamite, 8 p.m. ET
  • December 6: AEW Collision, 8 p.m. ET
  • December 10: AEW Dynamite, 8 p.m. ET
  • December 13: AEW Collision, 4:30 p.m. ET
  • December 17: AEW Dynamite, 8 p.m. ET; AEW Collision, 10 p.m. ET; AEW Countdown to World’s End 2025, 11 p.m. ET
  • December 19: Classic AEW Dynamite, Rampage, and Battle of the Belts episodes from 2022
  • December 20: AEW Collision, 2:30 p.m. ET
  • December 24: AEW Dynamite – Dynamite on 34th Street, 6 p.m. ET
  • December 25: AEW Collision – Collision Christmas, 9 p.m. ET
  • December 27: AEW World’s End PPV, 8 p.m. ET
  • December 31: AEW Dynamite – Dynamite New Year Smash 2025, 8 p.m. ET

