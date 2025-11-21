Everything Coming to HBO Max in December 2025

Get ready for a packed month on HBO Max! December brings classic films, exciting new originals, live sports, and plenty of holiday entertainment. Here’s everything arriving on the streaming platform this December 2025.
December 1
- 90 Day Fiancé: Happily Ever After: Pillow Talk, Season 9 (TLC)
- Adult Swim Yule Log (Adult Swim)
- Adult Swim Yule Log 2: Branchin’ Out (Adult Swim)
- Atomic Blonde
- Battle of the Sexes
- Bright Leaf
- Christmas with the Kranks
- Dames
- DeLorean
- Diary of a Wimpy Kid: Dog Days
- Girls Trip
- Gunsmoke in Tucson
- Hidden Figures
- I’ll See You in My Dreams (1952)
- Illegal
- Jim Thorpe: All-American
- Jimmy the Gent
- Key Largo
- Kid Galahad
- Larceny Inc.
- Law of the Badlands
- Little Caesar
- Liz and the Blue Bird
- Lu Over the Wall
- Mad Men, Seasons 1-7
- Mandalay
- Millennium Actress
- Mind Game
- Miss Congeniality
- Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous
- Mission to Moscow
- My Dream is Yours
- Ne Zha
- Night and Day
- Paul Anka: His Way (HBO Original)
- Perfect Blue
- Pierrot le fou
- Racket Busters
- Riffraff
- Romance on the High Seas
- Santa Fe Trail
- Shin Godzilla (GKIDS)
- Shining Victory
- Shoeshine
- Sing and Like It
- Song of My City
- Summer Wars
- Table 19
- Taking Woodstock
- The Color Purple (1985)
- The Colors Within
- The Damned Don’t Cry
- The Girl Who Leapt Through Time
- The Goonies
- The Matrimonial Bed
- The Private Lives of Elizabeth and Essex
- The Sea Wolf (1941)
- The Seventh Victim
- The Shop Around the Corner
- They Won’t Believe Me
- Tiny Furniture
- Trouble Along the Way
- Walk Softly, Stranger
- Walk the Dark Street
- Wedding Crashers
- Wilson
- Wolf Children
- X-Men: First Class
December 2
- Capital One MLB Open
- Chopped: Volume 4, Season 63 (Food Network)
- Hard Knocks: In Season with the NFC East (HBO Original)
- New Orleans: Soul of a City (CNN Original Series)
- “The Hidden Homeless,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)
December 3
- Fixer to Fabulous, Season 7 (HGTV)
December 4
- About Face, Season 1 (TLC)
- Architecton (A24)
- Cheap A$$ Beach Houses, Season 1 (HGTV)
- Dunkman, Season 1
- Dylan’s Playtime Adventures, Season 1D (Max Original)
- It’s Never Over, Jeff Buckley (HBO Original)
December 5
- Batwheels, Season 3A (Cartoon Network)
- House Hunters International: Volume 9, Season 205 (HGTV)
- House Hunters: Volume 10, Season 247 (HGTV)
- The Family McMullen (2025)
December 7
- The Christmas Showdown (OWN)
December 8
- 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, Season 8 (TLC)
December 9
- Bugs Bunny Builders, Season 2I (Cartoon Network)
- Fixer Upper: Colorado Mountain House (Magnolia Network)
December 11
- Wizkid: Long Live Lagos (HBO Original)
December 12
- Sarah Squirm: Live + In the Flesh (HBO Original)
- Spinal Tap II: The End Continues
- Stolen Children (HBO Original)
- This Is Spinal Tap
December 13
- Vantara: Sanctuary Stories, Season 1 (Animal Planet)
December 14
- Toad and Friends, Season 1D
- Very Merry Mystery (OWN)
December 15
- Assassination in the Valley of the Kings (Discovery)
- The Bold Type, Seasons 1-5
- Tony Shalhoub Breaking Bread (CNN Original Series)
- Truck U, Season 21
- White House Christmas (HGTV)
December 16
- The Secrets We Bury (ID)
- “MisinfoNation: White Genocide,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)
December 17
- Obsession: The Murder of a Beauty Queen (HBO Original)
December 18
- Counting Crows: Have You Seen Me Lately? (HBO Original)
- Saving Yellowstone with Dennis Quaid, Season 1 (Animal Planet)
December 19
- House Hunters: Volume 10, Season 248 (HGTV)
- Teen Titans Go!, Season 9F (Cartoon Network)
December 20
- Adult Swim’s The Elephant (Adult Swim)
- Ne Zha II (A24)
December 21
- Secrets in the Sand, Season 2 (Science)
December 22
- Aztec Batman: Clash of Empires (2025)
- The Last Captains, Season 1 (Discovery)
December 23
- “The Exorcists,” The Whole Story with Anderson Cooper (CNN Original)
December 24
- Guy’s Grocery Games, Season 40 (Food Network)
December 25
- Happy And You Know It (HBO Original)
December 26
- Heaven (HBO Original)
December 27
- Junk or Jackpot?, Season 1 (HGTV)
December 28
- Home Reimagined, Season 1B (Magnolia Network)
- My Pet Ate What!?, Season 1 (Animal Planet)
December 29
- Celebrity IOU, Season 11 (HGTV)
- Two Guys Garage, Season 24
December 31
- Building Outside the Lines, Season 3 (Magnolia Network)
Live Sports in December
Live Sports available only on select plans. Plan availability varies by subscription provider. Blackouts may apply.
College Football Playoffs
December 20
- CFP Game, 3:30 p.m. ET
- CFP Game, 7:30 p.m. ET
U.S. Soccer
December 1
- USWNT vs Italy, 7 p.m. ET
World Sevens Tournament
December 5
- Session 1 Matches (4 Matches), 5 p.m. – 9 p.m. ET
December 6
- Session 2 Matches (4 Matches), 11:10 a.m. – 3:30 p.m. ET
- Session 3 Matches (4 Matches), 4:30 p.m. – 8:30 p.m. ET
December 7
- Semi Final Matches (2 Matches), 11:30 a.m. – 2 p.m. ET
- 3rd Place Match, 3 p.m. ET
- Championship Match, 4:30 p.m. ET
NHL on TNT
December 3
- Buffalo Sabres vs Philadelphia Flyers, 7:30 p.m. ET
- Utah Mammoth vs Anaheim Ducks, 10 p.m. ET
December 9
- Vegas Golden Knights vs New York Islanders, 7 p.m. ET
- Colorado Avalanche vs Nashville Predators, 9:30 p.m. ET
December 10
- New York Rangers vs Chicago Blackhawks, 7:30 p.m. ET
- Los Angeles Kings vs Seattle Kraken, 10 p.m. ET
December 16
- Edmonton Oilers vs Pittsburgh Penguins, 7 p.m. ET
- Colorado Avalanche vs Seattle Kraken, 10 p.m. ET
December 17
- Utah Mammoth vs Detroit Red Wings, 7:30 p.m. ET
- New Jersey Devils vs Vegas Golden Knights, 10 p.m. ET
December 23
- Pittsburgh Penguins vs Toronto Maple Leafs, 4 p.m. ET
- Dallas Stars vs Detroit Red Wings, 6:30 p.m. ET
- Philadelphia vs Chicago Blackhawks, 9 p.m. ET
College Basketball
Men’s Big East
- December 1: St. Francis vs Xavier, 7 p.m. ET
- December 2: Eastern Michigan vs Butler, 7 p.m. ET; Nicholls State vs Creighton, 9 p.m. ET
- December 3: UMBC vs Georgetown, 8 p.m. ET
- December 5: Cincinnati vs Xavier, 7:30 p.m. ET
- December 6: Rhode Island vs Providence, 12 p.m. ET; Boise State vs Butler, 2 p.m. ET; Arkansas Pine Bluff vs Depaul, 9 p.m. ET
- December 9: Brown vs Providence, 7:30 p.m. ET
- December 12: Missouri State vs Xavier, 7 p.m. ET
- December 13: Iona vs St. John’s, 12 p.m. ET; Providence vs Butler, 2 p.m. ET; Pittsburgh vs Villanova, 4:30 p.m. ET
Men’s Big 12
- December 13: Santa Clara vs Arizona State, 7 p.m. ET
- December 19: Abilene Christian vs BYU, 9:30 p.m. ET
- December 21: Southern vs Baylor, 1 p.m. ET
- December 28: Winthrop vs Texas Tech, 2 p.m. ET
Women’s Big East
- December 28: Connecticut vs Butler, 4 p.m. ET; Creighton vs Georgetown, 6 p.m. ET
All Elite Wrestling (AEW) in December
- December 3: AEW Dynamite, 8 p.m. ET
- December 6: AEW Collision, 8 p.m. ET
- December 10: AEW Dynamite, 8 p.m. ET
- December 13: AEW Collision, 4:30 p.m. ET
- December 17: AEW Dynamite, 8 p.m. ET; AEW Collision, 10 p.m. ET; AEW Countdown to World’s End 2025, 11 p.m. ET
- December 19: Classic AEW Dynamite, Rampage, and Battle of the Belts episodes from 2022
- December 20: AEW Collision, 2:30 p.m. ET
- December 24: AEW Dynamite – Dynamite on 34th Street, 6 p.m. ET
- December 25: AEW Collision – Collision Christmas, 9 p.m. ET
- December 27: AEW World’s End PPV, 8 p.m. ET
- December 31: AEW Dynamite – Dynamite New Year Smash 2025, 8 p.m. ET
