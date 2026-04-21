Disney+ May 2026 Releases

Disney+ serves up season finales and new adventures this May 2026 with Marvel action, culinary journeys, and international dramas. Here's your complete guide to what's streaming when.
May 1
- The Boss (El Encargado) (Season 4 – Hulu Original – Premiere)
- Impuros (Season 6 – Hulu Original – Premiere)
- Magicampers (Season 1 – New Episodes)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
- Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – Three-Episode Premiere)
- We Bought a Zoo
May 2
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
May 4
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live at 8pm ET)
- Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – Two-Episode Season Finale)
May 5
- Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – Season Finale at 6pm PT)
May 6
- Gold Land (Hulu Original – New Episodes)
May 8
- Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir Chibi: Shorts (Season 1 – Premiere)
- Playdate with Winnie the Pooh: Shorts (Season 3 – New Episodes)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
- Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)
May 9
- Chibiverse (Season 4 – Three-Episode Premiere)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
May 11
- American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live at 8pm ET)
May 12
- Tucci in Italy (New Season – Nat Geo – Premiere)
- A Marvel Television Special Presentation: The Punisher: One Last Kill (Disney+ Original – Premiere at 6pm PT)
May 13
- Battle of Fates (DUBBED) (Season 1 – Hulu Original – Premiere)
- Gold Land (Hulu Original – New Episodes)
- Hey A.J.! (New Episodes)
May 15
- Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (New Episodes)
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
- Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)
May 16
- Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)
May 20
- Bluey Minisodes (New Episodes)
- Gold Land (Hulu Original – New Episodes)
May 22
- BeddyByes (Season 1 – New Episodes)
- Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)
May 23
- Banana Ball: Bananas vs. Tailgaters (7pm ET)
May 26
- Sofia the First: Royal Magic (Premiere)
May 27
- Gold Land (Hulu Original – New Episodes)
May 29
- Banana Ball: Party Animals vs. Coconuts (7pm ET)
- RoboGobo (Season 2 – New Episodes)
- Travis Japan Summer Vacation!! in the USA (Hulu Original – New Episode)
