Disney+ March 2026 Releases

Disney+ March 2026 Releases

Michael Carpenter
Disney+ brings the heat this March with the return of Daredevil, a Hannah Montana anniversary celebration, and compelling new originals. Here’s your complete guide to what’s streaming when. More Entertainment News

March 1

  • How Not to Draw: Shorts (Season 5 – Premiere)
  • Vet Detective (Premiere)

March 2

  • In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)

March 3

  • American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
  • BeddyByes (Premiere)

March 4

  • Battle of Fates (Hulu Original – Season Finale)

March 5

  • Malcolm in the Middle Stream (Launches)

March 7

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)

March 8

  • Ghost Elephants (Premiere)

March 9

  • In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)

March 10

  • American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)

March 14

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)

March 16

  • In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)

March 17

  • American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)

March 18

  • Short Circuit Experimental Films: Life Drawings (Premiere)

March 21

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)

March 23

  • In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)

March 24

  • American Idol (Season 9 – ABC – New Episode)
  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – Premiere at 6pm PT)
  • Hannah Montana 20th Anniversary Special (Disney+ Original – Premiere)
  • Magicampers (Premiere)

March 27

  • Chibi Tiny Tales: Shorts (Season 6 – New Episodes)
  • Versa: Short Film (Premiere)

March 28

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)

March 30

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
  • In Your Radiant Season (Hulu Original – New Episodes)
  • Super Animals (Season 3 – New Episodes)

March 31

  • If It’s Tuesday… It’s Murder (Hulu Original – Premiere)

Also Coming This Month

  • The Breslau Murders (Season 1 – Hulu Original)
  • Call My Agent Berlin (Season 1 – Hulu Original)
  • Couch (Season 1)
  • Daughter of Fire (Season 1 – Hulu Original)
  • The Manipulated (Season 1 – Hulu Original)
  • To Cook a Bear (Season 1 – Hulu Original)
  • Would You Marry Me (Season 1 – Hulu Original)

×