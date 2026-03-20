Friday, March 20, 2026
Disney+ April 2026 Releases

Michael Carpenter
Disney+ celebrates Earth Day and beyond this April 2026 with a Star Wars series, Marvel heroes, and heartwarming nature documentaries. Here's your complete guide to what's streaming when.

April 1

  • Dear Killer Nannies (Hulu Original – Premiere – All Episodes Streaming)
  • Donna Hay Coastal Celebrations (Disney+ Original – Premiere – All Episodes Streaming)
  • O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
  • Secrets of the Bees (Premiere – All Episodes Streaming)
  • Ice Age Stream (Launches)

April 4

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)

April 5

  • Inside Out Classic – NHL game: Washington Capitals vs. New York Rangers (Disney+, ESPN+ – Live at 7pm ET)

April 6

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
  • In Your Radiant Season (Hulu Original – Season Finale)
  • Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – Two-Episode Premiere)

April 7

  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)

April 8

  • Hey A.J.! (New Episodes)
  • How Not to Draw: Shorts (Season 5 – New Episode)
  • O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)

April 10

  • RoboGobo (Season 2 – New Episodes)
  • Perfect Crown (Hulu Original – Premiere)

April 11

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

April 13

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
  • Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)

April 14

  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)
  • Meet Iron Man and his Awesome Friends (Season 1 – New Episodes)

April 15

  • O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)

April 17

  • Little Margo Stories: Shorts (Premiere)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

April 18

  • Locker Diaries: ZOMBIES: Shorts (New Episode)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

April 20

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
  • Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)

April 21

  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)

April 22

  • Mickey Mouse Clubhouse+ (New Episodes)
  • O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
  • Orangutan (Disney+ Original – Premiere)

April 23

  • Once Upon a Time Stream (Launches)

April 24

  • The Prep School Disappearance
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

April 25

  • Banana Ball: Party Animals vs. Bananas (ESPN Unlimited, Disney+ – Live at 7pm ET)
  • Perfect Crown (Hulu Original – New Episode)

April 27

  • American Idol (Season 9 – ABC – Streaming Live)
  • Star Wars: Maul – Shadow Lord (Disney+ Original – New Episodes)
  • Disney Animation’s “Songs in Sign Language” (Disney+ Original – Premiere)

April 28

  • Daredevil: Born Again (Season 2 – Disney+ Original – New Episode at 6pm PT)

April 29

  • O11CE: New Generation (Disney+ Original – New Episodes)
  • SuperKitties (Season 3 – New Episodes)
  • Animated Classics Stream (Launches)

April 30

  • Project Runway All Stars (Seasons 5-7)

