Coming to Prime Video September 2025

Prime Video is launching a packed September 2025 lineup featuring new Amazon Originals, blockbuster movies, and live sports programming. Here’s everything coming to the platform with your Prime membership this month.

September 1

TV Series

  • Friday Night Lights (Seasons 1-5, 2006)
  • The Runarounds (2025)

Movies

  • A Monster Calls (2017)
  • After Earth (2013)
  • Baby Mama (2008)
  • Blackhat (2015)
  • Burn After Reading (2008)
  • Casino (1995)
  • Chef (2014)
  • Children of Men (2007)
  • Crimson Peak (2015)
  • Death Wish (2018)
  • Death Wish 3 (1985)
  • Death Wish 4: The Crackdown (1987)
  • Death Wish II (1982)
  • I See You (2019)
  • Identity Thief (2013)
  • Inherent Vice (2015)
  • Last Tango In Paris (1973)
  • Lifeforce (1985)
  • Machete Kills (2013)
  • Morbius (2022)
  • Murder on The Orient Express (2017)
  • Rain Man (1988)
  • Rumor Has It (2005)
  • Savages (2012)
  • Sisters (2015)
  • Somewhere in Time (1980)
  • The Boss Baby (2017)
  • The Bourne Identity (2002)
  • The Bourne Legacy (2012)
  • The Bourne Supremacy (2004)
  • The Bourne Ultimatum (2007)
  • The Craft (1996)
  • The First Omen (2024)
  • The Great Escape (1963)
  • Three Thousand Years of Longing (2022)
  • Winchester (2018)

September 3

Movies

  • A Working Man (2025)

September 4

TV Series

  • WNBA on Prime (2025)

September 5

TV Series

  • Dish It Out (2025)
  • NWSL on Prime (2025)

Movies

  • Black Bag (2025)

September 6

TV Series

  • Confidence Queen (2025)

September 10

TV Series

  • The Girlfriend (2025)
  • Helluva Boss (2025)

September 11

TV Series

  • Thursday Night Football (2025)

September 12

TV Series

  • Every Minute Counts Season 2 (2025)

Movies

  • Novocaine (2025)
  • Tommy’s Honour (2017)

September 14

Movies

  • Trolls Band Together (2023)

September 17

TV Series

  • Gen V (2025)
  • The Good Place (Seasons 1-4, 2016)

September 18

TV Series

  • Thursday Night Football (2025)

September 19

TV Series

  • NWSL on Prime (2025)

Movies

  • Love Hurts (2025)

September 24

TV Series

  • Hotel Costiera (2025)

September 25

TV Series

  • Thursday Night Football (2025)

September 26

TV Series

  • American Horror Story Season 13 (2025)
  • NWSL on Prime (2025)

