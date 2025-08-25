Coming to Prime Video September 2025

Prime Video is launching a packed September 2025 lineup featuring new Amazon Originals, blockbuster movies, and live sports programming. Here’s everything coming to the platform with your Prime membership this month.
September 1
TV Series
- Friday Night Lights (Seasons 1-5, 2006)
- The Runarounds (2025)
Movies
- A Monster Calls (2017)
- After Earth (2013)
- Baby Mama (2008)
- Blackhat (2015)
- Burn After Reading (2008)
- Casino (1995)
- Chef (2014)
- Children of Men (2007)
- Crimson Peak (2015)
- Death Wish (2018)
- Death Wish 3 (1985)
- Death Wish 4: The Crackdown (1987)
- Death Wish II (1982)
- I See You (2019)
- Identity Thief (2013)
- Inherent Vice (2015)
- Last Tango In Paris (1973)
- Lifeforce (1985)
- Machete Kills (2013)
- Morbius (2022)
- Murder on The Orient Express (2017)
- Rain Man (1988)
- Rumor Has It (2005)
- Savages (2012)
- Sisters (2015)
- Somewhere in Time (1980)
- The Boss Baby (2017)
- The Bourne Identity (2002)
- The Bourne Legacy (2012)
- The Bourne Supremacy (2004)
- The Bourne Ultimatum (2007)
- The Craft (1996)
- The First Omen (2024)
- The Great Escape (1963)
- Three Thousand Years of Longing (2022)
- Winchester (2018)
September 3
Movies
- A Working Man (2025)
September 4
TV Series
- WNBA on Prime (2025)
September 5
TV Series
- Dish It Out (2025)
- NWSL on Prime (2025)
Movies
- Black Bag (2025)
September 6
TV Series
- Confidence Queen (2025)
September 10
TV Series
- The Girlfriend (2025)
- Helluva Boss (2025)
September 11
TV Series
- Thursday Night Football (2025)
September 12
TV Series
- Every Minute Counts Season 2 (2025)
Movies
- Novocaine (2025)
- Tommy’s Honour (2017)
September 14
Movies
- Trolls Band Together (2023)
September 17
TV Series
- Gen V (2025)
- The Good Place (Seasons 1-4, 2016)
September 18
TV Series
- Thursday Night Football (2025)
September 19
TV Series
- NWSL on Prime (2025)
Movies
- Love Hurts (2025)
September 24
TV Series
- Hotel Costiera (2025)
September 25
TV Series
- Thursday Night Football (2025)
September 26
TV Series
- American Horror Story Season 13 (2025)
- NWSL on Prime (2025)
