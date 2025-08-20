Coming to Disney Plus September 2025

Disney+ is packed with new content this September 2025, featuring everything from live-action reimaginings to Korean dramas and reality competition shows. Here’s your complete guide to what’s streaming when.
September 2
- The Rich Eisen Show (Premiere)
- Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (Season 1 – New Episodes)
September 3
- Lilo & Stitch (Premiere)
- Reminder (Premiere – All Episodes)
September 4
- Project Runway (Season 21 – Episode 7)
September 5
- Road Trip: Shorts (Season 1)
September 7
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 3)
September 10
- Tempest (Three Episode Premiere)
- To Catch a Smuggler (Season 9)
September 11
- Project Runway (Season 21 – Episode 8)
September 12
- How Not to Draw: Shorts (Season 4)
September 13
- Lost in the Jungle
September 14
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 4)
September 16
- Dancing With the Stars (Season 34 – Premieres Live)
September 17
- Electric Bloom (Season 1 – Premiere – Thirteen Episodes)
September 18
- Project Runway (Season 21 – Episode 9)
September 19
- LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past (Premiere – All Episodes)
- Random Rings: Shorts (Season 4 – Premiere)
September 21
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 5)
September 23
- Dancing With the Stars (Season 34 – New Episode Live)
September 24
- Lost Treasures of Egypt (Season 6 – Premiere – All Episodes)
- Marvel Zombies (Premiere – All Episodes)
- Tempest (Episodes 6 & 7)
September 25
- Project Runway (Season 21 – Season Finale)
September 28
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 6)
- The Simpsons (Season 36)
September 30
- Dancing With the Stars (Season 34 – New Episode Live)
- Little Angel (Seasons 1-6)
Also Coming This Month
- Cleopatra’s Final Secret (Premiere)
- Dolphins Up Close with Bertie Gregory (Premiere)
- Top Guns: The Next Generation (Season 1 – Premiere – All Episodes)
