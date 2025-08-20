Coming to Disney Plus September 2025

Disney+ is packed with new content this September 2025, featuring everything from live-action reimaginings to Korean dramas and reality competition shows. Here’s your complete guide to what’s streaming when.

September 2

  • The Rich Eisen Show (Premiere)
  • Minnie’s Bow-Toons: Pet Hotel (Season 1 – New Episodes)

September 3

  • Lilo & Stitch (Premiere)
  • Reminder (Premiere – All Episodes)

September 4

  • Project Runway (Season 21 – Episode 7)

September 5

  • Road Trip: Shorts (Season 1)

September 7

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 3)

September 10

  • Tempest (Three Episode Premiere)
  • To Catch a Smuggler (Season 9)

September 11

  • Project Runway (Season 21 – Episode 8)

September 12

  • How Not to Draw: Shorts (Season 4)

September 13

  • Lost in the Jungle

September 14

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 4)

September 16

  • Dancing With the Stars (Season 34 – Premieres Live)

September 17

  • Electric Bloom (Season 1 – Premiere – Thirteen Episodes)

September 18

  • Project Runway (Season 21 – Episode 9)

September 19

  • LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy: Pieces of the Past (Premiere – All Episodes)
  • Random Rings: Shorts (Season 4 – Premiere)

September 21

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 5)

September 23

  • Dancing With the Stars (Season 34 – New Episode Live)

September 24

  • Lost Treasures of Egypt (Season 6 – Premiere – All Episodes)
  • Marvel Zombies (Premiere – All Episodes)
  • Tempest (Episodes 6 & 7)

September 25

  • Project Runway (Season 21 – Season Finale)

September 28

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original – Episode 6)
  • The Simpsons (Season 36)

September 30

  • Dancing With the Stars (Season 34 – New Episode Live)
  • Little Angel (Seasons 1-6)

Also Coming This Month

  • Cleopatra’s Final Secret (Premiere)
  • Dolphins Up Close with Bertie Gregory (Premiere)
  • Top Guns: The Next Generation (Season 1 – Premiere – All Episodes)

