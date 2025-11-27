Aldi Recalls Multiple Holiday Barks

- Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark
- Choceur Cookie Butter Holiday Bark
Effective: November 26, 2025
Details: Silvestri Sweets Inc. is voluntarily recalling Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark due to a potential undeclared wheat allergen and Choceur Cookie Butter Holiday Bark due to a potential undeclared pecan allergen. Upon discovery, ALDI immediately removed impacted products from store shelves.
Product Description:
|Product Name
|Packaging
|Affected Regions
|Choceur Pecan, Cranberry & Cinnamon Holiday Bark
|5 oz. bag
|Select stores in: Alabama, Arkansas, Arizona, California, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and West Virginia.
|Choceur Cookie Butter Holiday Bark
|5 oz. bag
|Select stores in: Alabama, Arkansas, Arizona, California, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Michigan, Missouri, Mississippi, North Carolina, Nevada, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia and West Virginia.
Supplier: Silvestri Sweets, Inc.
What Customers Should Do: Discard the product immediately or return it to their local store for a full refund.
Questions: Customers with questions may contact Silvestri Sweets with questions by calling 1-630-232-2500, Monday – Friday from 9am – 4pm.
Members of the Media: Contact [email protected] for additional information.
