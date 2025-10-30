ALDI Recall: Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit

By
Michael Carpenter
-
0
37
Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit

Recall Notice: Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit

Effective: October 29, 2025

Details: Teasdale Foods, Inc. is voluntarily recalling Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit due to an undeclared milk allergen. Upon discovery, ALDI immediately removed impacted products from store shelves.

Product Description:

Product Name Packaging UPC Code Best Buy Dates
Casa Mamita Soft Taco Dinner Kit 13.4 oz box 4099100318715 3/15/26

Affected Region(s): Select ALDI stores in Alabama, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Mississippi, North Carolina, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Virginia, Vermont, Wisconsin and West Virginia

Supplier: Teasdale Foods, Inc.

What Customers Should Do: Discard the product immediately or return it to their local store for a full refund.

Questions: Contact Teasdale Foods, Inc. by emailing [email protected].

Members of the Media: Contact [email protected] for additional information.

More Information
More Eat & Drink

Please Join Our FREE Newsletter!



RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR