Tuesday, April 28, 2026
4/28/26: Severe Thunderstorm Watch Issued – Overcast with a High of 78 and Current Temp 66; Windy Conditions Expected

Source Staff
Severe Thunderstorm Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 176 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN MIDDLE TENNESSEE

BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.

From 2026-04-28T22:25:00+00:00 · until 2026-04-29T06:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN

Moderate Severe Thunderstorm Watch is in effect from 10:25 PM CDT April 28, 2026 until 1 AM CDT April 29, 2026 for Rutherford County and surrounding areas.

Current conditions in Rutherford County at 9:30 PM show a temperature of 65.7°F with an overcast sky. Winds are blowing at 17.3 mph. There has been no recorded precipitation tonight.

Earlier today, the high reached 77.5°F while the low was 62.8°F, with winds peaking at 17.8 mph. A total of 2.24 inches of rain fell during the day, with a precipitation chance of 93%. Looking ahead to tonight, temperatures are expected to drop to a low of 64.8°F, with a 56% chance of further precipitation and winds diminishing to around 12.6 mph.

Residents should remain alert due to the active Severe Thunderstorm Watch, which covers multiple counties in Middle Tennessee and may lead to significant weather developments in the coming hours.

Today's Details

High
78°F
Low
63°F
Wind
18 mph
Humidity
86%
UV Index
4.5 (Moderate)
Precip
93% chance · 2.24 in
Now
66°F · feels 62°F
Sunrise
5:56am
Sunset
7:29pm

7-Day Forecast

Day High Low Conditions
Tuesday 78°F 63°F Rain: heavy
Wednesday 72°F 60°F Rain: heavy
Thursday 66°F 49°F Overcast
Friday 65°F 48°F Drizzle: light
Saturday 62°F 43°F Overcast
Sunday 65°F 37°F Drizzle: light
Monday 72°F 48°F Drizzle: light

