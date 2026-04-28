Tuesday, April 28, 2026
4/28/26: Severe Thunderstorm Watch Issued; Overcast Conditions with High of 78 and Current Temp at 73, Winds Up to 17.9…

Severe Thunderstorm Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 176 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN MIDDLE TENNESSEE

BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.

From 2026-04-28T22:25:00+00:00 · until 2026-04-29T06:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN

Moderate Severe Thunderstorm Watch is in effect until 1 AM CDT Wednesday for Rutherford County.

At 5:30 PM, the temperature in Rutherford County is 73.4°F, with winds from the northeast at 8.5 mph. The area is currently overcast, and there has been no recorded precipitation today.

Earlier today, temperatures peaked at a high of 77.5°F and dropped to a low of 62.8°F. Tonight, temperatures are expected to lower to around 66.7°F. Winds may increase, gusting up to 17.9 mph. There is a 57% chance of precipitation tonight.

The National Weather Service warns of a Moderate Severe Thunderstorm Watch lasting until 1 AM CDT Wednesday, affecting multiple counties in Middle Tennessee. Residents should remain alert for severe weather developments, including the potential for heavy rainfall, with a total expected precipitation of up to 1.11 in and a 93% chance earlier today.

Today's Details

High
78°F
Low
63°F
Wind
18 mph
Humidity
77%
UV Index
4.2 (Moderate)
Precip
93% chance · 1.11 in
Now
73°F · feels 76°F
Sunrise
5:56am
Sunset
7:29pm

7-Day Forecast

Day High Low Conditions
Tuesday 78°F 63°F Rain: heavy
Wednesday 71°F 57°F Rain: slight
Thursday 64°F 50°F Overcast
Friday 64°F 50°F Drizzle: light
Saturday 61°F 43°F Overcast
Sunday 64°F 37°F Clear sky
Monday 69°F 50°F Drizzle: light

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

wrong short-code parameters for ads

