4/28/26: Severe Thunderstorm Watch Issued; Overcast Conditions with High of 78 and Current Temp at 73, Winds Up to 17.9…

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 176 IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT WEDNESDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
Moderate Severe Thunderstorm Watch is in effect until 1 AM CDT Wednesday for Rutherford County.
At 5:30 PM, the temperature in Rutherford County is 73.4°F, with winds from the northeast at 8.5 mph. The area is currently overcast, and there has been no recorded precipitation today.
Earlier today, temperatures peaked at a high of 77.5°F and dropped to a low of 62.8°F. Tonight, temperatures are expected to lower to around 66.7°F. Winds may increase, gusting up to 17.9 mph. There is a 57% chance of precipitation tonight.
The National Weather Service warns of a Moderate Severe Thunderstorm Watch lasting until 1 AM CDT Wednesday, affecting multiple counties in Middle Tennessee. Residents should remain alert for severe weather developments, including the potential for heavy rainfall, with a total expected precipitation of up to 1.11 in and a 93% chance earlier today.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Tuesday
|78°F
|63°F
|Rain: heavy
|Wednesday
|71°F
|57°F
|Rain: slight
|Thursday
|64°F
|50°F
|Overcast
|Friday
|64°F
|50°F
|Drizzle: light
|Saturday
|61°F
|43°F
|Overcast
|Sunday
|64°F
|37°F
|Clear sky
|Monday
|69°F
|50°F
|Drizzle: light
Next 24 Hours
