Home Weather 3/15/26: Tornado Watch in Rutherford County, Overcast and 71°F Tonight

Wind Advisory

* WHAT…Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph.

* WHERE…A portion of Middle Tennessee.

* WHEN…Until 7 AM CDT Monday.

* IMPACTS…Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.

From 2026-03-15T16:52:00+00:00 · until 2026-03-16T12:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN
Tornado Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN MIDDLE TENNESSEE

BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.

From 2026-03-16T01:22:00+00:00 · until 2026-03-16T08:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN

A Moderate Tornado Watch is in effect until 3 AM CDT Monday for Rutherford County and surrounding areas, accompanied by a Minor Wind Advisory. At 10:30 PM local time, conditions are overcast in Rutherford County, with a current temperature of 71.6°F and winds blowing at 22.8 mph. No precipitation has been recorded tonight.

Earlier today, the temperature reached a high of 77°F with the same windy conditions peaking at 27.1 mph, although the chance of precipitation remained modest at 29%. The temperature minimally dropped to 59.5°F. Evening conditions have remained consistent, marked by overcast skies and continued strong winds.

Tonight, temperatures are expected to stabilize around a low of 71.2°F with persistent overcast conditions. Winds may reach up to 27.1 mph, and the chance of precipitation will continue at 29%. Residents should stay alert due to the ongoing tornado watch and windy conditions, and be prepared for possible sudden weather changes overnight.

Today's Details

High
77°F
Low
60°F
Wind
27 mph
Humidity
56%
UV Index
4.4 (Moderate)
Precip
29% chance · 0 in
Now
72°F · feels 64°F
Sunrise
6:55am
Sunset
6:52pm

7-Day Forecast

Day High Low Conditions
Sunday 77°F 60°F Overcast
Monday 61°F 30°F Snow fall: moderate
Tuesday 38°F 28°F Snow fall: moderate
Wednesday 57°F 33°F Snow fall: slight
Thursday 67°F 39°F Overcast
Friday 72°F 51°F Drizzle: light
Saturday 78°F 56°F Overcast

