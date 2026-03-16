3/15/26: Tornado Watch in Rutherford County, Overcast and 71°F Tonight

* WHAT…Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph.
* WHERE…A portion of Middle Tennessee.
* WHEN…Until 7 AM CDT Monday.
* IMPACTS…Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
A Moderate Tornado Watch is in effect until 3 AM CDT Monday for Rutherford County and surrounding areas, accompanied by a Minor Wind Advisory. At 10:30 PM local time, conditions are overcast in Rutherford County, with a current temperature of 71.6°F and winds blowing at 22.8 mph. No precipitation has been recorded tonight.
Earlier today, the temperature reached a high of 77°F with the same windy conditions peaking at 27.1 mph, although the chance of precipitation remained modest at 29%. The temperature minimally dropped to 59.5°F. Evening conditions have remained consistent, marked by overcast skies and continued strong winds.
Tonight, temperatures are expected to stabilize around a low of 71.2°F with persistent overcast conditions. Winds may reach up to 27.1 mph, and the chance of precipitation will continue at 29%. Residents should stay alert due to the ongoing tornado watch and windy conditions, and be prepared for possible sudden weather changes overnight.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Sunday
|77°F
|60°F
|Overcast
|Monday
|61°F
|30°F
|Snow fall: moderate
|Tuesday
|38°F
|28°F
|Snow fall: moderate
|Wednesday
|57°F
|33°F
|Snow fall: slight
|Thursday
|67°F
|39°F
|Overcast
|Friday
|72°F
|51°F
|Drizzle: light
|Saturday
|78°F
|56°F
|Overcast
