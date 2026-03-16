3/15/26: Moderate Tornado Watch for Rutherford, Partly Cloudy and 72°F Tonight

* WHAT…Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph.
* WHERE…A portion of Middle Tennessee.
* WHEN…Until 7 AM CDT Monday.
* IMPACTS…Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
A Moderate Tornado Watch is in effect until 3 AM CDT Monday for Rutherford County and surrounding areas, as issued by the National Weather Service. Additionally, a Minor Wind Advisory is currently active.
At 9:30 PM in Rutherford County, the weather is partly cloudy with a temperature of 71.6°F. Wind speeds are significant, reaching up to 19.9 mph, with no precipitation reported at this time.
Earlier today, the area experienced a high temperature of 77°F and a low of 59.5°F. Winds peaked at 26.2 mph, and there was a 34% chance of precipitation, although no rainfall materialized. Conditions were predominantly overcast throughout the day.
Tonight, temperatures are expected to hold steady with a low near 71.2°F. Wind speeds could continue to reach up to 26.2 mph. The sky will remain overcast, and the chance of precipitation will persist at 34%.
Residents are advised to stay alert due to the ongoing tornado watch and windy conditions. Precautions should be taken to secure any loose outdoor items. Follow updates from the National Weather Service and local officials to stay informed on weather developments.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Sunday
|77°F
|60°F
|Overcast
|Monday
|63°F
|30°F
|Snow fall: moderate
|Tuesday
|38°F
|28°F
|Snow fall: moderate
|Wednesday
|57°F
|33°F
|Snow fall: slight
|Thursday
|67°F
|39°F
|Overcast
|Friday
|72°F
|51°F
|Drizzle: light
|Saturday
|78°F
|56°F
|Overcast
