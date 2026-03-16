Monday, March 16, 2026
No menu items!
3/15/26: Moderate Tornado Watch for Rutherford, Partly Cloudy and 72°F Tonight

By
Source Staff
-
0
95
Wind Advisory

* WHAT…Southwest winds 15 to 25 mph with gusts up to 45 mph.

* WHERE…A portion of Middle Tennessee.

* WHEN…Until 7 AM CDT Monday.

* IMPACTS…Gusty winds will blow around unsecured objects. Tree limbs could be blown down and a few power outages may result.

From 2026-03-15T16:52:00+00:00 · until 2026-03-16T12:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN
Tornado Watch

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 59 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT MONDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 38 COUNTIES

IN MIDDLE TENNESSEE

BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, DOVER, ERIN, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCEWEN, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, NEW JOHNSONVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TENNESSEE RIDGE, TULLAHOMA, WAVERLY, WAYNESBORO, AND WOODBURY.

From 2026-03-16T01:22:00+00:00 · until 2026-03-16T08:00:00+00:00 · Source: NWS Nashville TN

A Moderate Tornado Watch is in effect until 3 AM CDT Monday for Rutherford County and surrounding areas, as issued by the National Weather Service. Additionally, a Minor Wind Advisory is currently active.

At 9:30 PM in Rutherford County, the weather is partly cloudy with a temperature of 71.6°F. Wind speeds are significant, reaching up to 19.9 mph, with no precipitation reported at this time.

Earlier today, the area experienced a high temperature of 77°F and a low of 59.5°F. Winds peaked at 26.2 mph, and there was a 34% chance of precipitation, although no rainfall materialized. Conditions were predominantly overcast throughout the day.

Tonight, temperatures are expected to hold steady with a low near 71.2°F. Wind speeds could continue to reach up to 26.2 mph. The sky will remain overcast, and the chance of precipitation will persist at 34%.

Residents are advised to stay alert due to the ongoing tornado watch and windy conditions. Precautions should be taken to secure any loose outdoor items. Follow updates from the National Weather Service and local officials to stay informed on weather developments.

Today's Details

High
77°F
Low
60°F
Wind
26 mph
Humidity
54%
UV Index
4.4 (Moderate)
Precip
34% chance · 0 in
Now
72°F · feels 65°F
Sunrise
6:55am
Sunset
6:52pm

7-Day Forecast

Day High Low Conditions
Sunday 77°F 60°F Overcast
Monday 63°F 30°F Snow fall: moderate
Tuesday 38°F 28°F Snow fall: moderate
Wednesday 57°F 33°F Snow fall: slight
Thursday 67°F 39°F Overcast
Friday 72°F 51°F Drizzle: light
Saturday 78°F 56°F Overcast

Next 24 Hours

Please Join Our FREE Newsletter!



wrong short-code parameters for ads

DISCOVER

Local Living
News
Weather
Traffic
Sports
Real Estate
Jobs
Obituaries

ENGAGE

CONNECT

Editorial Inquiries
615-807-0805

Advertising Inquiries
615-535-4554

All Other Inquiries
615-899-2447

 

Follow Us

© Copyright Rutherford Source. All Rights Reserved.

×