3/11/26: Overcast, 79.7°F, Severe Thunderstorm Watch Until 8 PM CDT

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH 46 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN TENNESSEE THIS WATCH INCLUDES 34 COUNTIES
IN MIDDLE TENNESSEE
BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALLARDT, ALTAMONT, ASHLAND CITY, BRENTWOOD, BYRDSTOWN, CARTHAGE, CELINA, CENTERVILLE, CLIFTON, COALMONT, COLLINWOOD, COLUMBIA, COOKEVILLE, CROSSVILLE, DICKSON, FRANKLIN, GAINESBORO, GALLATIN, GOODLETTSVILLE, GORDONSVILLE, HARTSVILLE, HENDERSONVILLE, HOHENWALD, JAMESTOWN, KINGSTON SPRINGS, LA VERGNE, LAFAYETTE, LAWRENCEBURG, LEBANON, LEWISBURG, LINDEN, LIVINGSTON, LOBELVILLE, MANCHESTER, MCMINNVILLE, MOUNT JULIET, MURFREESBORO, NASHVILLE, PALMER, PEGRAM, PULASKI, SHELBYVILLE, SMITHVILLE, SMYRNA, SOUTH CARTHAGE, SPARTA, SPENCER, SPRINGFIELD, TULLAHOMA, WAYNESBORO, AND WOODBURY.
The National Weather Service has issued a Moderate Severe Thunderstorm Watch effective until 8 PM CDT today for Rutherford County and surrounding areas.
As of 2:45 PM local time in Rutherford County, the temperature is currently 79.7°F, with overcast skies and a wind speed of 17.5 mph. Precipitation remains at 0 inches despite the cloudy conditions.
Today, Rutherford County has experienced temperatures peaking at 80.1°F with winds reaching up to 19.1 mph. Although it has remained mostly dry, there is a 93% chance of slight rain later, totaling up to 0.19 inches.
Tonight, the temperature will drop to a low of 47.8°F with continued overcast conditions and wind speeds up to 17.8 mph. The chance of precipitation remains high at 93%.
Residents should remain vigilant and monitor local news for further updates on the weather due to the severe thunderstorm watch in effect until this evening.
Today's Details
7-Day Forecast
|Day
|High
|Low
|Conditions
|Wednesday
|80°F
|48°F
|Rain: slight
|Thursday
|50°F
|39°F
|Rain: slight
|Friday
|62°F
|38°F
|Overcast
|Saturday
|68°F
|44°F
|Overcast
|Sunday
|73°F
|52°F
|Drizzle: light
|Monday
|53°F
|27°F
|Rain showers: moderate
|Tuesday
|41°F
|22°F
|Overcast
Next 24 Hours
Please Join Our FREE Newsletter!